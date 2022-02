Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - Anglet vs Rouen - Communiqué d' Anglet Anglet vs Rouen devant se rejouer ! Communiqué officiel d'Anglet Source : Communiqué d'Anglet La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 11/02/2022 à 18:50 Tweeter



Communiqué officiel d'Anglet



" Dans le cadre des 21ème et 22ème journées de championnat de Ligue Magnus, l'Anglet Hormadi Pays Basque devait recevoir le club de Rouen les 07 et 14 décembre 2021 à la Patinoire de la Barre.



Du fait de la qualification de Rouen en 1/4 de finale de Coupe d'Europe, ces deux matchs ne pouvaient pas avoir lieu à ces dates.

Il a donc fallu replanifier ces deux matchs en prenant en compte les contraintes du club adverse.

Le 25 novembre 2021, soit 5 jours avant la date du match initial, l'Hormadi a accepté d'avancer une des deux dates de réception du club de Rouen, au mardi 30 novembre 2021.



À la fin du match alors que l'Hormadi menait 2-1, les arbitres ont refusé un but litigieux de Rouen inscrit sur la sonnerie finale, qui aurait pu conduire les deux équipes en prolongation.

Ce n'est que le 10 décembre 2021, soit 10 jours après ce match, que l'Hormadi a appris que le club de Rouen avait posé réclamation.



L'Hormadi a reçu le 21 décembre 2021 une convocation devant le bureau directeur de la Fédération Française de Hockey sur Glace pour le 23 décembre 2021, soit près d'un mois après la tenue de ce match.

Le 03 janvier 2022, l'Anglet Hormadi a décidé de faire appel de cette décision, en refusant que des prolongations soient rejouées à l'issue d'un nouveau match contre Rouen.



L'Hormadi a reçu le 25 janvier 2022 une convocation devant la Commission Fédérale d'Appel se tenant le 02 février 2022.



À l'issue de cette commission, la FFHG a donné raison au club de Rouen, du fait d'une "erreur technique d'arbitrage".

La FFHG exige donc que le match du 30 novembre 2022 soit rejoué dans son intégralité, et a donc retiré à l'Hormadi les 3 points au classement acquis lors de la victoire face aux dragons de Rouen.



L'Anglet Hormadi Pays Basque prend acte de cette décision, en regrettant l'attitude totalement anti-sportive du club de Rouen sur cette affaire, et continue de faire valoir ses droits auprès des juridictions compétentes, en attendant que le match soit rejoué dans son intégralité à l'issue de la saison régulière. "

Réactions sur la news
ALEX6 a écrit le 11/02/2022 à 20:03
décision scandaleuse (match vu en direct), les angloys avaient gagné











