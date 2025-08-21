 
Hockey en France
Hockey sur glace - Anne-Sophie Boniface sélectionnée
 
L'arbitre Française Anne-Sophie Boniface a été sélectionnée pour arbitrer le premier Mondial Para Féminin
 
22/08/2025

21 août 2025


ARBITRAGE - Anne-Sophie Boniface au premier Mondial Féminin


Anne-Sophie Boniface a été sélectionnée pour arbitrer le premier Mondial féminin de Para-Hockey à Dolny Kubin en Slovaquie du 26 au 31 août. Nous lui souhaitons une bonne compétition !


