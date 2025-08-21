Accueil
Hockey sur glace - Anne-Sophie Boniface sélectionnée
L'arbitre Française Anne-Sophie Boniface a été sélectionnée pour arbitrer le premier Mondial Para Féminin
Source : Communiqué ffhg
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 22/08/2025 à 07:34
Communiqué de la FFHG -
21 août 2025
(Lien vers la FFHG)
ARBITRAGE - Anne-Sophie Boniface au premier Mondial Féminin
Anne-Sophie Boniface a été sélectionnée pour arbitrer le premier Mondial féminin de Para-Hockey à Dolny Kubin en Slovaquie du 26 au 31 août. Nous lui souhaitons une bonne compétition !
Photographe : © Christophe Moreau
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
