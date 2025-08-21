Hockey en France Hockey sur glace - Anne-Sophie Boniface sélectionnée L'arbitre Française Anne-Sophie Boniface a été sélectionnée pour arbitrer le premier Mondial Para Féminin Source : Communiqué ffhg La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 22/08/2025 à 07:34 Tweeter Communiqué de la FFHG - 21 août 2025 (Lien vers la FFHG)

ARBITRAGE - Anne-Sophie Boniface au premier Mondial Féminin

Anne-Sophie Boniface a été sélectionnée pour arbitrer le premier Mondial féminin de Para-Hockey à Dolny Kubin en Slovaquie du 26 au 31 août. Nous lui souhaitons une bonne compétition !



