Hockey Mineur : Annecy (Les Chevaliers du Lac) Hockey sur glace - Annecy : Les tournois 2022 - U7, U9 et U11 Hockey sur glce - Tournois Mineurs 2022 - Catégories U7 - U9 et U11 - Annecy Source : Annonce d'Annecy La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 05/11/2021 à 11:45 Tweeter Le Annecy Hockey Club est ravi de vous inviter à nos tournois mineurs :

> Tournoi U7: 8 mai 2022 > Tournoi U9: 17-18 avril 2022 > Tournoi U11: 21-22 mai 2022 Informations & inscriptions: Cyril Papa 0622340878 cyril.papa@annecy-hockey.com TOURNOI U7 – ANNECY HOCKEY – 8 MAI 2022 Le Annecy Hockey est heureux de vous

inviter à son tournoi U7

Le tournoi se déroulera le 8 mai 2022

entre 9h et 17h.

MODALITES D’INSCRIPTIONS



Inscription à envoyer accompagnée du chèque (ordre Annecy Hockey) de 180€ avant le 31 janvier 2022 à :

ANNECY HOCKEY – 90 chemin des Fins Nord – 74000 Annecy

Inscription et organisation : ingrid.defrasne@annecy-hockey.com

Frais d’inscription : 180€ par équipe

Formule repas obligatoire – 12€ par personne comprenant : 1 repas

1 goûter Coach ou dirigeant



RECAPITULATIF



Nom du club : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de repas enfants : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 12€=_ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de repas dirigeants : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 12€=_ _ _ _ _ _ _ _ _



REGLEMENT



• Seuls les joueurs nés en 2015 – 2016 – 2017 et licenciés à la FFHG sont autorisés à participer au tournoi.

• Les équipes doivent être composées d’un minimum de 12 joueurs de champ et d’un gardien. (3 lignes)

• Les coachs doivent classer les joueurs de manière que les meilleurs jouent sur la 1ère ligne, les moins bons sur la 3ième afin d’avoir le maximum d’intérêt pour les enfants.

• Les équipes doivent être présentes une heure avant leur premier match.

• 10 équipes se rencontrent en deux poules de 5 puis auront lieu les matchs de classement.

• Match de 22’30 min, changement toutes les 1’30.

• Échauffement : 2min sans palet.

• Toute inscription sera prise en compte et validée après avoir rempli le bon d’inscription et envoyé le chèque.

La participation par équipe est de 180€.

Formule repas obligatoire pour enfants, dirigeants et

coachs : 12€ (repas + goûter).



Pour toutes questions veuillez contacter :

Cyril PAPA au 06 22 34 08 78 ou cyril.papa@annecy-hockey.com

TOURNOI U9 – ANNECY HOCKEY – 17 et 18 AVRIL 2022 Le Annecy Hockey est heureux de vous

inviter à son tournoi U9

Le tournoi se déroulera le

17 et 18 avril 2022 MODALITES D’INSCRIPTIONS



Inscription à envoyer accompagnée du chèque (ordre Annecy Hockey) de 250€ avant le 31 janvier 2022 à :

ANNECY HOCKEY – 90 chemin des Fins Nord – 74000 Annecy



Inscription et organisation : ingrid.defrasne@annecy-hockey.com

Frais d’inscription : 250€ par équipe

Formule repas obligatoire – 24€ par personne comprenant : Inscription à envoyer accompagnée du chèque (ordre Annecy Hockey) de 250€ avant le 31 janvier 2022 à :ANNECY HOCKEY – 90 chemin des Fins Nord – 74000 Annecy250€ par équipe 2 repas

2 goûters Coach ou dirigeant



RECAPITULATIF



Nom du club : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de repas enfants : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 24€=_ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de repas dirigeants : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 24€=_ _ _ _ _ _ _ _ _



REGLEMENT



• Seuls les joueurs nés en 2013 – 2014 - 2015 et licenciés à la FFHG sont autorisés à participer au tournoi.

• Les équipes doivent être composées d’un minimum de 12 joueurs de champ et d’un gardien. (3 lignes)

• Les coachs doivent classer les joueurs de manière que les meilleurs jouent sur la 1ère ligne, les moins bons sur la 3ième afin d’avoir le maximum d’intérêt pour les enfants.

• Les équipes doivent être présentes une heure avant leur premier match.

• 15 équipes sont engagées.

• Match de 21 min, changement toutes les 1’.

• Échauffement : 2min sans palet.

• Toute inscription sera prise en compte et validée après avoir rempli le bon d’inscription et envoyé le chèque. La participation par équipe est de 250€.

Formule repas obligatoire pour enfants, dirigeants et

coachs : 24€ (repas + goûter).

Pour toutes questions veuillez contacter :

Cyril PAPA au 06 22 34 08 78 ou cyril.papa@annecy-hockey.com

TOURNOI U11 – ANNECY HOCKEY – 21 – 22 MAI 2022

Le Annecy Hockey est heureux de vous

inviter à son tournoi U11

Le tournoi se déroulera le

21 et 22 mai 2022

MODALITES D’INSCRIPTIONS



Inscription à envoyer accompagnée du chèque (ordreAnnecy Hockey) de 250€ avant le 31 janvier 2022 à :

ANNECY HOCKEY – 90 chemin des Fins Nord – 74000 Annecy

Inscription et organisation : ingrid.defrasne@annecy-hockey.com

Frais d’inscription : 250€ par équipe

Formule repas obligatoire – 24€ par personne comprenant : 2 repas

2 goûters Coach ou dirigeant



RECAPITULATIF



Nom du club : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de repas enfants : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 24€=_ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de repas dirigeants : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 24€=_ _ _ _ _ _ _ _ _



REGLEMENT



• Seuls les joueurs nés en 2011 – 2012 - 2013 et licenciés à la FFHG sont autorisés à participer au tournoi.

• Les équipes doivent être composées d’un minimum de 12 joueurs de champ et d’un gardien. (3 lignes)

• Les coachs doivent classer les joueurs de manière que les meilleurs jouent sur la 1ère ligne, les moins bons sur la 3ième afin d’avoir le maximum d’intérêt pour les enfants.

• Les équipes doivent être présentes une heure avant leur premier match.

• 10 équipes se rencontrent pendant le tournoi

- 1er jour : match sur1/3 de glace en 4 contre 4

- 2ème jour : match sur grande glace pour les phases finales

• Échauffement : 2min sans palet.

• Toute inscription sera prise en compte et validée après avoir rempli le bon d’inscription et envoyé le chèque.

La participation par équipe est de 250€.

Formule repas obligatoire pour enfants, dirigeants et

coachs : 24€ (repas + goûter).



Pour toutes questions veuillez contacter :

Cyril PAPA au 06 22 34 08 78 ou cyril.papa@annecy-hockey.com











