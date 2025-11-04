Division 1 : Epinal (Les Wildcats) Hockey sur glace - Arrivée à Epinal Les blessés étant légion à Epinal, le staff vient de finaliser l'arrivée d'un nouveau joueur à l'essai. Source : Vosges Matin HH/SC Posté par Hockey Hebdo le 02/10/2025 à 18:38 Tweeter Le défenseur slovène Gasper Cerkovnik n'étant toujours pas apte à reprendre le jeu, le staff des Wildcats, vient de finaliser l'arrivée d'un nouveau joueur à l'essai.



Il s'agit du jeune défenseur finlandais Roope Loukasvuori, qui arrive du club partenaire de Chalons en Champagne (D2). © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











