Division 1 : Epinal (Les Wildcats)
Hockey sur glace - Arrivée à Epinal
 
Les blessés étant légion à Epinal, le staff vient de finaliser l'arrivée d'un nouveau joueur à l'essai.
 
Source : Vosges Matin HH/SC
Posté par Hockey Hebdo le 02/10/2025 à 18:38
Le défenseur slovène Gasper Cerkovnik n'étant toujours pas apte à reprendre le jeu, le staff des Wildcats, vient de finaliser l'arrivée d'un nouveau joueur à l'essai.

Il s'agit du jeune défenseur finlandais Roope Loukasvuori, qui arrive du club partenaire de Chalons en Champagne (D2).
 
 
