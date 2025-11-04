|
|Division 1 : Epinal (Les Wildcats)
|Hockey sur glace - Arrivée à Epinal
|Les blessés étant légion à Epinal, le staff vient de finaliser l'arrivée d'un nouveau joueur à l'essai.
|Source : Vosges Matin
HH/SC
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 02/10/2025 à 18:38
Le défenseur slovène Gasper Cerkovnik n'étant toujours pas apte à reprendre le jeu, le staff des Wildcats, vient de finaliser l'arrivée d'un nouveau joueur à l'essai.
Il s'agit du jeune défenseur finlandais Roope Loukasvuori, qui arrive du club partenaire de Chalons en Champagne (D2).
