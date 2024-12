Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - Arrivée offensive à Mont Blanc Les Yétis officialise une arrivée offensive. Source : Communiqué des Yetis La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/12/2024 à 07:28 Tweeter Afin de palier à certaines blessures, notamment à celle de notre attaquant, Fyodor YAROVINSKY, blessé et pour qui la saison est malheureusement terminée, Les Yétis annoncent l’arrivée d’Anton Vasilyev.











© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











