Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis)
Hockey sur glace - Arrivée offensive à MONT BLANC
 
Les YETIS engagent un attaquant russe
 
Source : Communiqué de Mont Blanc La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 03/10/2025 à 18:21
L'Attaquant russe Arslan Yamalov s'engage avec les Yétis.
 


