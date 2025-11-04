Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - Arrivée offensive à MONT BLANC Les YETIS engagent un attaquant russe Source : Communiqué de Mont Blanc La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 03/10/2025 à 18:21 Tweeter L'Attaquant russe Arslan Yamalov s'engage avec les Yétis.









