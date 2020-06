Les démarrages des championnats nationaux séniors masculins (SLM, D1, D2, D3) sont décalés et débuteront à partir du 26 septembre 2020 , et ce dans un double objectif :

- Garantir des conditions sanitaires de reprise optimales, surtout pour l’accès du public aux matchs ;

- Laisser le temps aux clubs de sécuriser leurs contrats de partenariat et la vente de billets.

Dans la mesure où les clubs seront autorisés à remplir leur patinoire à 100% de leur capacité, éventuellement avec port de masques pour tous, les formules de championnats ne seront pas modifiées.



La Synerglace Ligue Magnus reprendra donc le 26 septembre 2020 et se terminera au plus tard le 17 avril 2021.

Concernant les montées et descentes entre divisions, il a été validé que :

- Pour la montée de Division 1 en Synerglace Ligue Magnus, les clubs de D1 devront déposer un dossier de candidature dès le 15 novembre et répondre au cahier des charges de la compétition (structure du club, structure de formation, cahier des charges marketing, obligations liées à la validation des clubs). Ce dossier devra ensuite être complété par l’envoi des éléments financiers au 1er février. Si le dossier du champion de France de D1 n’est pas validé, il sera remplacé par le club qui aura terminé dernier de Ligue Magnus, à condition que celui-ci remplisse les critères exposés supra.



- Pour les montées entre les autres divisions (D1, D2, D3) :

o Elles sont réduites à 1 seule montée/descente entre la D2 et la D1

o Elles restent à 2 entre la D3 et la D2

o Pour l’ensemble de ces divisions, l’automaticité de montée est suspendue ; elle sera confirmée après validation du dossier administratif et sportif du club

Dans tous les cas, les validations des clubs dans une division restent suspendues aux décisions de la CNSCG.



Enfin, l’augmentation progressive du nombre de Joueurs Formés Localement en D1, D2 et D3 se poursuit. Ainsi les obligations sont les suivantes :



- Pour la saison 2020-2021 :

o Magnus : 10 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match

o D1 : 11 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match

o D2 : 13 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match

o D3 : 3 non JFL maximum sur la feuille de match, au moins 1 GB JFL, sur un maximum de 22



- Pour la saison 2021-2022 :

o Magnus : 10 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match

o D1 : 12 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match

o D2 : 15 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match

o D3 : 3 non JFL maximum sur la feuille de match, au moins 1 BG JFL, sur un maximum de 22



- Pour la saison 20222-2023 :

o Magnus : 10 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match

o D1 : 13 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match `

o D2 : 15 JFL sur 20 joueurs sur la feuille de match

o D3 : 3 non JFL maximum sur la feuille de match, au moins 1 GB JFL, sur un maximum de 22