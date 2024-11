Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Attaquant disponible pour un Club ! Un attaquant dédié et en condition prête pour le jeu est disponible pour rejoindre une équipe. Source : Annonce Joueur La redaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 30/11/2024 à 11:30 Tweeter Annonce de Joueur : Attaquant Disponible

Un attaquant dédié et en condition prête pour le jeu est disponible pour rejoindre une équipe. Capable de jouer aux deux ailes et au centre, ce joueur apporte des compétences de créateur de jeu, un tir précis, un patinage fluide et une excellente maîtrise du palet. À l'aise dans les situations de jeu de puissance.



À la recherche d'une équipe offrant des opportunités de développement et du temps de glace régulier.



Qualifications supplémentaires : Expérience en tant qu'entraîneur, ainsi qu'en développement des compétences et des joueurs, avec un diplôme d'entraîneur.

Détient une carte de transfert IIHF française.

Capable de rejoindre l'équipe rapidement.

Prêt à contribuer immédiatement. Pour les équipes à la recherche d'un joueur engagé, merci de me contacter.

Monsieur Daniil Kulikov

Email: danikd0804@gmail.com

GSM/Whats app: +33 7 58 65 00 23

Statistiques et Fiche joueur



https://www.eliteprospects.com/player/97950/daniil-kulikov



Career Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=JUp6RGg2Ngw&list=PLCoLqjfwQPBBwfzIaNUpCrvEdPjlIAuMy

Power Skating coaching

https://www.youtube.com/watch?v=jrtx9732KqE

Player Announcement Forward



A dedicated forward in game-ready condition is available to join a team. Able to play both wings and center, this player offers playmaking skills, an accurate snapshot, smooth skating, and soft hands. Comfortable in powerplay situations.



Looking for a team with opportunities for development and consistent ice time.



Additional qualifications : Experience as a coach as well as skill and player development coach, holding a coaching license.

Holds a French IIHF transfer card.

Able to come to the team quickly.

Prepared to contribute immediately. For teams seeking a committed player, please get in touch.



Daniil Kulikov

Email: danikd0804@gmail.com

GSM/Whats app: +33 7 58 65 00 23

Stats

https://www.eliteprospects.com/player/97950/daniil-kulikov



Career Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=JUp6RGg2Ngw&list=PLCoLqjfwQPBBwfzIaNUpCrvEdPjlIAuMy



Power Skating coaching

https://www.youtube.com/watch?v=jrtx9732KqE



Média Sports Loisirs , société éditrice de HockeyHebdo n'exerce en conformité avec la loi française relative aux agents de joueurs aucune activité dans ce domaine. Conformément à cette dernière, elle ne saurait en aucun cas représenter des intérêts sur le sol français, négocier, percevoir une rémunération pour la signature d'un joueur dans un club français. En revanche, Média Sport Loisirs entend exercer ses droits comme société de presse officielle à promouvoir des annonces à titre payant ou gratuit pour des interlocuteurs amateurs et professionnels. Dans ce cadre, l'anonymat de certaines annonces conduira à la simple transmission des documents et coordonnées à qui de droit, et ne saurait inclure de la part de Média Sports Loisirs à aucune garantie ni responsabilité concernant les échanges ultérieurs entre les parties intéressées.

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo