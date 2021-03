Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Attaquant tchèque recherche club Hockey sur glace - Attaquant de 22 ans tchèque recherche club Source : Annonce Josef Bajer La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 30/03/2021 à 17:30 Tweeter My name is Josef Bajer. I am 22 yers old Czech hockey player a I looking for some team for next seasson... I played the best Czech Juniors leagues and last junior seasson in USA (Utah Outliers)



Here is my eliteprospect : https://www.eliteprospects.com/player/271619/josef-bajer



I can send u my Highlights.



Text me to my email : josefbajer81@gmail.com



