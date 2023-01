Suisse - National League : Genève (Genève-Servette HC) Hockey sur glace - Auvitu définitivement Grenat Source : Genève-Servette HC Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 02/01/2023 à 14:57 Tweeter

Attendu pour le début de l'année 2023 ( lire ici ), le défenseur franco-finlandais Yohann Auvitu rejoindra bien les rangs du Genève-Servette HC. L'homme aux 102 sélections nationales avec l'EDF, 58 matchs en LNH, 45 matchs en KHL et 267 parties de Liiga sera à disposition du GSHC jusqu'au 14 février 2023, avec une option pour la saison prochaine et portera le numéro 18. En l'état actuel, il pourra être aligné dès ce mardi dans les Grisons ( programme de la semaine ).

Le directeur sportif du GSHC Marc Gautschi confirme sur le site internet du club: « Yohann est un défenseur complet, fort physiquement et capable d'évoluer dans toutes les situations de jeu. Il patine toujours avec une grande intensité et il possède des qualités indéniables à la construction du jeu qui nous seront d'une grande utilité. Son expérience et son leadership apporteront aussi une stabilité supplémentaire à notre équipe. »

Selon toute vraisemblance, son arrivée a pour vocation à remplacer le poste de Sami Vatanen (absent jusqu'en février au moins). Dans la même communication, le club bout du lac informe également de l'indisponibilité de Teemu Hartikainen et de Deniss Smirnovs ( plus d'informations ).











