Le club des Castors d’Avignon est heureux de vous inviter à la première édition de ses tournois mineurs

« AVIGNON CASTORS CUP » de printemps en Avril et Mai 2020.















Castors Cup U7

Samedi 11 Avril 2020



Castors Cup U9, trophée hommage à « Grég Bapaume »

Dimanche 12 & lundi 13 Avril 2020



Castors Cup U11, trophée hommage à « Jeff Pointet »

Samedi 16 & dimanche 17 Mai 2020



Les places sont limitées à 8 ou 10 équipes selon le tournoi.

Les frais d’inscription seront offerts à l’équipe étrangère la plus lointaine.





