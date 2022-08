Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Avignon (Les Castors) Hockey sur glace - Avignon cherche Entraîneur Mineur HOCKEY SUR GLACE : Entraîneur Général Mineur à AVIGNON Source : Annonce d'Avignon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/08/2022 à 11:30 Tweeter LE HOCKEY CLUB D’AVIGNON RECHERCHE SON ENTRAINEUR GÉNÉRAL DU MINEUR (H/F) Créé en 1969, le Hockey Club des Castors d’Avignon compte une centaine de licenciés en section mineure.

Désireux de poursuivre la structuration du club autour d’un projet basé sur la formation des jeunes, le HCA cherche celle ou celui qui assurera le rôle d’entraîneur général.



Activités et missions principales



Placé(e) sous la responsabilité de la Présidence, vos missions seront les suivantes : Mettre en œuvre le projet sportif pour les 4 prochaines années en collaboration avec le bureau directeur ;

Concevoir un plan d’entrainement annuel / organiser et animer les séances d’entraînement glace et hors glace des U5 aux U20 & des Classes à Horaires Aménagés ;

Assurer le transport des joueurs du CHA de l’établissement scolaire à la patinoire ;

Assurer l’organisation et l’animation des stages internes en période scolaire ;

Avoir des facilités de communication pour organiser et travailler avec les entraîneurs assistants et les responsables d’équipe ;

Gérer les convocations de l’ensemble des catégories et assurer le coaching des équipes engagées lors des matchs de championnat le week-end en collaboration avec ses assistants entraîneurs ;

Organiser la communication entre les joueurs, les parents et les responsables d’équipe ;

Participer activement à l’animation du tableau de communication du club ;

Participer et assister la chargée de développement du club à l’organisation des différentes manifestations et actions de promotion de recrutement et de fidélisation pour le hockey mineur ;

Participer aux actions des ligues AURA / SUD PACA ;

Rendre compte de son activité au bureau directeur. Formation requise Diplôme DE ou BE1 mention hockey sur glace ou CQP

Maîtrise des outils informatiques

Permis B Compétences & savoirs-être attendus Passion

Pédagogie & bon relationnel

Dynamisme & enthousiasme

Rigueur & exemplarité

Force de proposition

Autonomie

Ambition Contrat/conditions de travail CDI à temps plein avec période d’essai. - Convention collective du sport

Horaires : en fonction de l’activité (entrainements, matchs, événements)

Rémunération : en fonction du profil

Lieu de travail : Avignon - poste à pourvoir septembre 2022. Informations & renseignements : 06.77.18.78.28

rolletphilippe@yahoo.fr CV & lettre de motivation à envoyer par email à meyer.joan@hotmail.fr

