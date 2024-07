Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 Hockey sur glace - Avignon D3 recrute joueurs français Habitué des play-offs depuis plusieurs années et ambitionnant une place au carré final pour la saison 2024 / 2025, le Hockey Club les Castors d’Avignon est à la recherche de 2 joueurs français de bon niveau (1 défenseur et 1 attaquant) pour consolider et renforcer son équipe Source : Annonce d'Avignon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 01/07/2024 à 11:30 Tweeter Le Hockey Club des Castors d'Avignon recrute

Le Hockey Club les Castors d’Avignon, évoluant en championnat D3, est à la recherche de 2 joueurs français de bon niveau (1 défenseur et 1 attaquant) pour consolider l’équipe et d’une place au carré final pour l’exercice 2024-2025. Rejoindre les Castors d’Avignon, c’est : Intégrer une équipe compétitive et motivée avec de grandes ambitions dès la saison prochaine ;

Jouer le samedi soir dans une patinoire à guichets fermés une grande partie de l’année ;

S’entraîner sur glace 3 fois par semaine et en salle quand vous le souhaitez ;

Evoluer dans un club dans une ambiance familiale et bienveillante ;

Se faire remarquer par des staffs de D1 et D2 ;

Représenter les couleurs d’un club historique né en 1969 et doté d’un palmarès avec plusieurs titres ;

Bénéficier d’un cadre de vie exceptionnel au cœur de la Provence (soleil toute l’année, sites touristiques exceptionnels, accès facilités avec la gare TGV et les autoroutes) ;

Poursuivre ses études (Université d’Avignon et autres écoles) et / ou travailler dans le bassin de vie d’Avignon (soutien possible du club dans la recherche d’une entreprise)

N’hésitez donc plus et contactez-nous au plus vite !

Comment postuler ?



Envoyez votre candidature (CV sportif) à l'adresse suivante : prollet@castors-avignon.fr

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou au 06.09.77.34.69



