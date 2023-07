Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Avignon (Les Castors) Hockey sur glace - Avignon D3 recrute un attaquant Hockey sur Glace - Saison 2023-2024 - Recrutement attaquant - Les Castors d'Avignon Source : Annonce d'Avignon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 24/07/2023 à 11:00 Tweeter Le Hockey Club des Castors d'Avignon recrute

1 attaquant D3 pour la saison 2023 / 2024

Le Hockey Club les Castors d'Avignon recrute un attaquant de 1er plan (niveau U20 Elite – D2), français ou étranger, pour étoffer son équipe sénior évoluant en Division 3.

Le club vous accompagnera dans vos démarches, mettra son réseau à votre disposition pour faciliter votre intégration et vous mettre en relation avec des entreprises locales pour vous aider à décrocher un travail. Vous pourrez également poursuivre vos études supérieures à l'Université d'Avignon, découvrir la cité des Papes ainsi que ses environs et enfin profiter du soleil provençal.



Si vous souhaitez du temps de glace afin de progresser et intégrer une équipe habituée à jouer les Plays-off et ayant de réelles ambitions pour 2023 / 2024, merci de contacter Philippe Rollet et Jordane Fazende.

Mails : rolletphilippe@yahoo.fr - jordanef21@hotmail.com

Le Hockey Club les Castors d'Avignon recrute un attaquant de 1plan (niveau U20 Elite – D2), français ou étranger, pour étoffer son équipe sénior évoluant en Division 3.











