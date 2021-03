Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Avignon (Les Castors) Hockey sur glace - Avignon recherche son Entraîneur MINEUR (H/F) Hockey sur glace - Recrutement Entraîneur Hockey Mineur - Avignon - Saison 2021/2022 Source : Annonce d'Avignon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2021 à 11:30 Tweeter

Annonce d'Avignon LE HOCKEY CLUB D’AVIGNON RECHERCHE SON ENTRAINEUR MINEUR (H/F)

Activités et tâches sportives



Désireux de poursuivre la structuration du club autour d’un projet basé sur la formation des jeunes, le Hockey Club des Castors d’Avignon cherche celle ou celui qui assurera le rôle d’entraîneur du hockey mineur de nos petits Castors.



Sous la responsabilité du manager général et du bureau directeur, vos missions seront les suivantes : Coordonner le hockey mineur des U5 aux U11 ;

Concevoir un plan d’entrainement annuel ;

Préparer / mettre en place / encadrer les séances d’entraînements en fonction du planning de glace, du projet sportif et du projet pédagogique du club défini pour 4 saisons ;

Faire vivre les outils de développement du joueur déjà en place ;

Gérer, en lien avec les responsables d’équipe, les catégories encadrées (suivi/évaluation/développement) ;

Gérer les convocations des jeunes joueurs et assurer le coaching des équipes engagées lors des matchs de championnat le week-end selon la planification transmise par le manager général ;

Avoir des facilités de communication pour organiser et travailler avec l’équipe d’entraîneurs assistants déjà en place ;

Gérer la communication entre les joueurs, les parents et les responsables d’équipe ;

Participer activement à l’animation du tableau de communication du club ;

Organiser et encadrer les différentes manifestations sportives ayant lieu à la Patinoire d’Avignon : stages organisés pendant les vacances scolaires, tournois de fin de saison, évènements « Fair Play Zir’ », journées portes ouvertes etc ;

Intervenir en tant qu’assistant du manager général sur les Classes à Horaires Aménagés ;

Être capable de pouvoir intervenir sur les activités hors glace ;

Assister la chargée de développement dans les actions de promotion, de recrutement et de fidélisation des licenciés. Profil recherché Passionné par le métier d’entraineur mineur, dynamique, rigoureux et ambitieux, vous cherchez un vrai challenge professionnel dans le hockey sur glace.

Autonome dans vos actions et doté d’un bon relationnel, vous apporterez vos idées et votre enthousiasme au club.

Titulaire du permis de conduire, vous maîtrisez les outils informatiques et avez la volonté de vous inscrire dans la durée.



Contrat/conditions de travail CDI avec période d’essai.

Localisation : Avignon - poste à pourvoir au plus tard le 02 août 2021. hcahockeymanager@hotmail.com, à l’attention du Président du HCA.

Vous êtes un homme ou une femme, un joueur ou une joueuse de hockey sur glace.

Vous êtes diplômé(e) (CQP ou DEJEPS) et vous cherchez un club pour poursuivre votre formation et/ou vous perfectionner OU Vous n’avez pas de diplôme et vous cherchez une structure pour vous accompagner jusqu'au DEJEPS.



Une attention particulière sera portée sur la personnalité du futur entraîneur.

Être joueur de niveau D2 - D1 serait un plus pour jouer au sein de notre équipe 1ère qui ambitionne une accession à la D2.



Toutes les candidatures seront analysées avec soin et sérieux.



Vous êtes un homme ou une femme, un joueur ou une joueuse de hockey sur glace.

Vous êtes diplômé(e) (CQP ou DEJEPS) et vous cherchez un club pour poursuivre votre formation et/ou vous perfectionner OU Vous n'avez pas de diplôme et vous cherchez une structure pour vous accompagner jusqu'au DEJEPS.

Une attention particulière sera portée sur la personnalité du futur entraîneur.

Être joueur de niveau D2 - D1 serait un plus pour jouer au sein de notre équipe 1ère qui ambitionne une accession à la D2.

Toutes les candidatures seront analysées avec soin et sérieux.

Si le profil que nous recherchons vous correspond, envoyez votre CV, ainsi que votre lettre de motivation avant le 30 Avril 2021 par e-mail à hcahockeymanager@hotmail.com, à l'attention du Président du HCA.











