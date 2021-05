Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Avignon (Les Castors) Hockey sur glace - Avignon recrherche joueurs Hockey sur Glace - recrutement joueurs - Les Castors d'Avignon - Saison 2021/2022 Source : Annonce d'Avignon La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 23/05/2021 11:30 Tweeter

Annonce d'Avignon LES CASTORS D’AVIGNON

OPPORTUNITE PROFESSIONNELLE ET SPORTIVE

Tu souhaites décrocher un travail intéressant dès maintenant dans le sud de la France et participer à la construction d’une équipe qui a pour ambition d'accéder à la D2.



Le poste proposé est une belle opportunité professionnelle, personnelle et financière. Directement lié à notre club affaire, le joueur pourra facilement lier travail et hockey.



Pour cela nous recherchons une personne : sérieuse, mature, dynamique et motivée,

ayant le permis de conduire et,

ayant un niveau U20 Elite, D2 ou D1

contact@castors-avignon.fr

d’y laisser tes coordonnées téléphoniques ou bien alors de nous appeler directement. Si tu es vraiment intéressé à rejoindre les Castors d’Avignon, merci d’envoyer un mail à :d’y laisser tes coordonnées téléphoniques ou bien alors de nous appeler directement.

Ne tarde pas à nous transmettre ta candidature car ce double challenge, sportif et professionnel,

est une belle opportunité qui n’arrive pas tous les jours dans le hockey.

Cédric BOUCAMUS, manager général - 06.56.67.55.19

Philippe ROLLET, président – 06.09.71.34.69

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur