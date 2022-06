Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Avignon (Les Castors) Hockey sur glace - Avignon recrute des joueurs U20 et D3 HOCKEY SUR GLACE : Opportunité sportive & professionnelle À AVIGNON Source : Annonce d'Avignon La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 03/06/2022 à 11:30 Tweeter HOCKEY SUR GLACE : OPPORTUNITE SPORTIVE & PROFESSIONNELLE A AVIGNON



Le Hockey Club des Castors d’Avignon recrute des joueurs U20 et D3 pour la saison 2022 / 2023.

Tu souhaites intégrer une équipe avec de réelles ambitions pour la saison 2022 / 2023,

Tu souhaites décrocher un job et/ou poursuivre tes études à l’Université d’Avignon,

Tu souhaites entraîner le hockey mineur (si titulaire du CQP)

Tu souhaites découvrir Avignon et ses environs et profiter du soleil provençal Le poste proposé est une belle opportunité professionnelle, personnelle et financière.

Directement lié à notre club affaire, le joueur pourra facilement lier travail et hockey.



Pour cela nous recherchons plusieurs joueurs, attaquants de préférence : sérieux, matures, dynamiques et motivés,

disposant du permis de conduire et,

ayant un niveau U20 Elite, D2 ou D1 Si tu es vraiment intéressé à rejoindre les Castors d’Avignon, merci d’envoyer un mail à

Jordane FAZENDE , Head coach - 06.69.46.24.59

Philippe ROLLET , président - 06.09.71.34.69

Le club vous accompagnera dans vos démarches, met son réseau à votre disposition pour faciliter votre intégration et vous mettre en relation avec des entreprises locales pour vous aider à décrocher un travail.

Le poste proposé est une belle opportunité professionnelle, personnelle et financière.Directement lié à notre club affaire, le joueur pourra facilement lier travail et hockey.Pour cela nous recherchons plusieurs joueurs, attaquants de préférence :Si tu es vraiment intéressé à rejoindre les Castors d'Avignon, merci d'envoyer un mail à contact@castors-avignon.fr , d'y laisser tes coordonnées téléphoniques ou bien alors de nous appeler directement.Le club vous accompagnera dans vos démarches, met son réseau à votre disposition pour faciliter votre intégration et vous mettre en relation avec des entreprises locales pour vous aider à décrocher un travail.











