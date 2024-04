Division 1 Hockey sur glace - BARRAGE D1/D2 - Résultat M2 et programme M3 des 20 et 21 avril 2024 Résultat de la deuxième journée du barrage opposant le 14ème de la Division 1 au 3ème de la Division2. A égalité après la seconde rencontre Lyon et Valenciennes s'affronteront dès ce dimanche 21 pour leur avenir en Division 1 ! Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2024 à 23:02 Tweeter

BARRAGE - Match 2 et Match 3

Samedi 20 et dimanche 21 avril 2024





RAPPEL DU REGLEMENT

(cliquer)

Match 1 Samedi 13/04/2024 - 18h40 Valenciennes Lyon 3 - 4 (2-3 1-0 0-1) Match 2 Samedi 20/04/2024 - 19h30 Lyon Valenciennes 2 - 3 (1-1 0-2 1-0) Match 3 Dimanche 21/04/2024 - 19h30

MATCH DECISIF Lyon Valenciennes 0 - 0



NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs

EVOLUTION DE LA SERIE



BARRAGE Evol M1

13/04 M2

20/04 M3

21/04 Valenciennes 1 3 3 0 Lyon 1 4 2 0



* Prolongation - ** TaB - domicile



RAPPEL DU REGLEMENT



Le barrage se dispute au meilleur des 3 matchs :

• Le match 1 se déroule chez le 14ème de Division 1, les matchs 2, et 3 si nécessaire, se déroulent chez le 3ème de Division 2.

• L’équipe perdant le barrage est rétrogradée (ou maintenue le cas échéant) en division 2. Si cette/ces équipe(s) n’étai(en)t pas en mesure d’accéder à la Division 1 en vertu des limitations d’engagement énoncées à l’Article 11.6.7 (voir ci-dessous), c’est l’équipe/les équipes en suivant dans le classement qui accéderai(en)t à la Division 1 ou disputerai(en)t le barrage.



11.6.7.1. Limitations d’engagement



• Un club ne peut engager deux équipes dans le même championnat de catégorie A ;

• Un club qui engage une équipe en Synerglace Ligue Magnus ne peut engager une équipe en Division 1 ;

• Un club qui engage une équipe en Division 1 ne peut engager une équipe en Division 2, sauf, à titre expérimental, sur décision motivée du Bureau directeur après avis de la DTN portant notamment sur l’effort de formation du club concerné ; *

• Un club qui engage une équipe en Division 2 peut engager une équipe en Division 3, mais cette dernière ne peut prétendre à la montée même si elle obtient le titre de champion.





