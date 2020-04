Suisse - Divers Hockey sur glace - Benjamin Bougro dans RMN Le second des trois frres Bougro est mis l'honneur dans la srie "Remember My Name", de la Swiss Ice Hockey Federation. Source : SIHF Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 10/04/2020 18:00 Tweeter Lausanne 4 Clubs, est passé devant la caméra de la fédération suisse de hockey sur glace, dans le cadre de la série vidéo "Remember My Name".



Le joueur franco-suisse, qui évolue depuis plusieurs saisons avec la formation vaudoise du Lausanne 4 Clubs, est passé devant la caméra de la fédération suisse de hockey sur glace, dans le cadre de la série vidéo "Remember My Name".

Plusieurs joueurs de catégorie U17 / U20 ont également participé: Lorenzo Canonica (HC Lugano), Mischa Ramel (EHC Kloten), notamment. Les vidéos sont toutes disponibles dans les catégories U20 Elit et U17 Elit du Video Center de la SIHF.

Voici la vidéo (en français, sous-titré allemand) de Benjamin Bougro:











