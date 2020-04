Hockey en France : Besançon (Les Aigles) Hockey sur glace - Besançon cherche un entraîneur Le club de Besançon est à la recherche d'un nouvel entraîneur Source : Le club Posté par Hockey Hebdo le 18/04/2020 à 14:00 Tweeter

Le Besançon Doubs Hockey Club souhaite à l’occasion de la saison à venir se donner un nouvel élan avec un nouveau projet sportif et recherche pour cela un entraineur général titulaire d’un Diplôme d’état ou équivalent qui managera les équipes mineures, l'équipe senior féminine et potentiellement l’équipe de Division 3 avec laquelle il pourra évoluer.



Ses missions :



-Préparation et animation des séances d'entrainement des différentes catégories(glace, hors glace, tactique....)

-Travailler en collaboration avec les aides coaches et dirigeants

-Planification annuelle des entrainements et stages

-Organiser et gérer les différentes compétitions

-Assurer l'encadrement des scolaires.-Présence aux réunions(patinoire, ligue, etc...)

-Création d'une équipe senior D3



Profil :



-Titulaire d'un DEJEPS ou en formation

-Bon relationnel avec les jeunes licenciés et sens des transmissions des valeurs de la pratique sportive

-Maitrise de la langue française

-Permis B-Maitrise des outils informatiques.



Contrat :



-Contrat et rémunération à discuter en fonction du profil



Merci d'envoyer CV, lettre de motivation et références éventuelles à Bénédicte LECLERC: benedicte.leclerc@wanadoo.fr ou contact téléphoniqueau +33 06 81 06 85 73



