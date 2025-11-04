|
|Ligue Magnus
|Hockey sur glace - BFM Communiqué de Presse
|Les chaînes BFM Locales et les chaînes Twitch et/ou YouTube de RMC Sport deviennent diffuseurs du championnat de France de hockey sur glace de la Synerglace Ligue Magnus.
Hockey Hebdo
|le 10/09/2025 à 12:10
À partir d’aujourd’hui, les chaînes BFM Locales et les chaînes Twitch et/ou YouTube de RMC Sport deviennent diffuseurs du championnat de France de hockey sur glace. Toute la saison, les téléspectateurs vivront des affiches de la Synerglace Ligue Magnus des clubs des BFM Locales en direct.
Le hockey sur glace fait son grand retour sur les chaînes BFM Locales avec au programme jusqu’à 32 rencontres avec :
4 chaînes BFM Locales diffuseront toute l’année des rencontres de ces 5 clubs historiques :
- 22 affiches de saison régulière en direct
- matchs de maintien en direct
- matchs de Play-Offs en direct
Le premier choc de la saison à vivre sur les BFM Locales opposera Chamonix contre Briançon, le mardi 16 septembre à 20h, sur BFM DICI.
- BFM Marseille Provence diffusera les Spartiates de Marseille
- BFM DICI diffusera les Rapaces de Gap et les Diables Rouges de Briançon
- BFM Nice Côte d’Azur diffusera les Aigles de Nice
- BFM Normandie diffusera les Dragons de Rouen
En plus de cette programmation, RMC BFM proposera une couverture en direct supplémentaire sur les chaînes Twitch et/ou Youtube de RMC Sport avec 5 grandes affiches de la saison diffusées en live.
Les chaînes BFM LOCALES sont disponibles sur la TNT locale, les box, sur Molotov TV et via leurs newsletters quotidiennes.
