Ligue Magnus Hockey sur glace - BFM Communiqué de Presse Les chaînes BFM Locales et les chaînes Twitch et/ou YouTube de RMC Sport deviennent diffuseurs du championnat de France de hockey sur glace de la Synerglace Ligue Magnus. Source : BFM Local / mhp La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 10/09/2025 à 12:10 Tweeter

À partir d’aujourd’hui, les chaînes BFM Locales et les chaînes Twitch et/ou YouTube de RMC Sport deviennent diffuseurs du championnat de France de hockey sur glace. Toute la saison, les téléspectateurs vivront des affiches de la Synerglace Ligue Magnus des clubs des BFM Locales en direct.



Le hockey sur glace fait son grand retour sur les chaînes BFM Locales avec au programme jusqu’à 32 rencontres avec : 22 affiches de saison régulière en direct

matchs de maintien en direct

matchs de Play-Offs en direct 4 chaînes BFM Locales diffuseront toute l’année des rencontres de ces 5 clubs historiques : BFM Marseille Provence diffusera les Spartiates de Marseille

diffusera les BFM DICI diffusera les Rapaces de Gap et les Diables Rouges de Briançon

diffusera les et les BFM Nice Côte d’Azur diffusera les Aigles de Nice

Côte d’Azur diffusera les BFM Normandie diffusera les Dragons de Rouen Le premier choc de la saison à vivre sur les BFM Locales opposera Chamonix contre Briançon, le mardi 16 septembre à 20h, sur BFM DICI.



En plus de cette programmation, RMC BFM proposera une couverture en direct supplémentaire sur les chaînes Twitch et/ou Youtube de RMC Sport avec 5 grandes affiches de la saison diffusées en live.



Les chaînes BFM LOCALES sont disponibles sur la TNT locale, les box, sur Molotov TV et via leurs newsletters quotidiennes.



