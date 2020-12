KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - Bon réveillon pour Da Costa ! Pas moins de trois points dont deux buts pour Da Costa hier soir Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/12/2020 à 09:40 Tweeter KHL Da Costa s'offre un doublé et trois points au réveillon

Kazan a passé un excellent réveillon de Noël en étrillant le Dynamo Moscou sur le score sans appel de 7-2 ! Dans cette partie haute en couleurs, le Français s'offre trois points, une assistance sur le quatrième but puis un doublé sur les deux buts suivants, dont un en supériorité numérique.

Bien campé dans la zone offensive, il y va de son missile pour creuser le score.

Puis, il contourne la zone et d'un lancer du poignet vient encore corser l'addition, déjà bien élevée.

Il devient meilleur pointeur de la ligue avec 41 points en 36 matchs, et troisième meilleur buteur du championnat !



