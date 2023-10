Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Bordeaux - 2 attaquants de Grenoble en prêt ! 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐛𝐥𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐮𝐞 𝐝𝐮𝐫é𝐞, 𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐨𝐱𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐨𝐧𝐭 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐮 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐫û𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐨𝐮𝐩𝐬 𝐥𝐞 𝐩𝐫ê𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐮𝐱 𝐔𝟐𝟎, 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐞𝐭𝐞 𝐞𝐭 𝐓𝐨𝐦 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨𝐮𝐱. Source : Communiqué cpte FB de Grenoble La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/10/2023 à 12:21 Tweeter Communiqué de Grenoble

" Les deux garçons de 19 ans qui ont déjà joué avec les pros, évoluent sous licences bleues avec l’équipe de D1 de Chambéry. Selon l’accord entre les deux clubs, ils continueront d’évoluer avec Chambéry dans les mêmes conditions. Le prêt est prévu pour une durée de 3 semaines à 1 mois, voire plus, si besoin est.

Valentin Grossetete, 1,82 m., 82 kg, est natif de Clermont-Ferrand. Il a disputé 14 matchs de Ligue Magnus en trois ans (4 points, 1 but, 3 assistances). En U20, il a joué 48 matchs (64 points, dont 29 buts et 35 assistances). Sur le plan international, il a disputé deux championnats du monde, un avec les U18, l’autre avec les U20. , 1,82 m., 82 kg, est natif de Clermont-Ferrand. Il a disputé 14 matchs de Ligue Magnus en trois ans (4 points, 1 but, 3 assistances). En U20, il a joué 48 matchs (64 points, dont 29 buts et 35 assistances). Sur le plan international, il a disputé deux championnats du monde, un avec les U18, l’autre avec les U20.

Tom Guidoux, 1,77 m, 64 kg, natif de Grenoble, a évolué deux fois avec l’équipe de Ligue Magnus. En U20, il a disputé 41 matchs (88 points, dont 35 buts et 53 assistances). Lui aussi a disputé deux championnats du monde, U18 (1 assistance) et U20 (3 assistances). , 1,77 m, 64 kg, natif de Grenoble, a évolué deux fois avec l’équipe de Ligue Magnus. En U20, il a disputé 41 matchs (88 points, dont 35 buts et 53 assistances). Lui aussi a disputé deux championnats du monde, U18 (1 assistance) et U20 (3 assistances).

𝑵𝒐𝒖𝒔 𝒕𝒆𝒏𝒊𝒐𝒏𝒔 à 𝒑𝒓é𝒄𝒊𝒔𝒆𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒕 𝒅é𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒑𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒔 𝒋𝒆𝒖𝒏𝒆𝒔 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔, 𝒊𝒍 𝒆𝒔𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒐𝒇𝒇𝒓𝒊𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕é𝒔 𝒒𝒖𝒊 𝒔𝒆 𝒑𝒓é𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕 à 𝒆𝒖𝒙."











