Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers)
Hockey sur glace - BORDEAUX - Départ d'un défenseur
Les Boxers officialisent le départ d'un défenseur pour raison familiale.
le 06/10/2025 à 17:32
Le défenseur international norvégien
Adrian Saxrud-Danielsen
est contraint de retourner en Norvège
suite à des gros problèmes de santé dans sa famille.
