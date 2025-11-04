Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - BORDEAUX - Départ d'un défenseur Les Boxers officialisent le départ d'un défenseur pour raison familiale. Source : Communiqué de Bordeaux La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 06/10/2025 à 17:32 Tweeter



suite à des gros problèmes de santé dans sa famille. Le défenseur international norvégien Adrian Saxrud-Danielsen est contraint de retourner en Norvègesuite à des gros problèmes de santé dans sa famille.









© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.












