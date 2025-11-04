Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Bordeaux en prépa à Quebec ! Deuxième rendez-vous amical au Québec pour les Boxers face à une sélection, avec dans ses rangs quelques têtes d’affiche bien connues du hockey nord-américain. Source : Boxers de Bordeaux La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 12/08/2025 à 06:15 Tweeter



Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

