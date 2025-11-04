 
Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers)
Hockey sur glace - Bordeaux en prépa à Quebec !
 
Deuxième rendez-vous amical au Québec pour les Boxers face à une sélection, avec dans ses rangs quelques têtes d’affiche bien connues du hockey nord-américain.
 
Source : Boxers de Bordeaux La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 12/08/2025 à 06:15
 
 
 

Photo hockey Bordeaux en prépa à Quebec ! - Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers)


 
 
 
