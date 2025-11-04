Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Bordeaux en prépa à Quebec ! Les Boxers de sont inclinés pour leur troisième et dernière rencontre amicale au Québec. Source : Boxers de Bordeaux La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 14/08/2025 à 07:30 Tweeter











Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image









© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour