Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Bordeaux enregistre un départ Hockey sur glace - Communiqué des Boxers de Bordeaux Source : Communiqué de Bordeaux / cc La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/10/2023 à 17:20

Communiqué de Bordeaux



« Pour des raisons personnelles, l’attaquant

« C’était la meilleure décision à prendre pour moi. La vie personnelle oblige parfois à faire des choix. Mais je suis ravi d’avoir fait partie de la famille Boxers. Je souhaite le meilleur au club et j’espère voir les gars avec une médaille autour du coup à la fin de l’année », a-t-il déclaré.



Arrivé en début de saison des Remparts de Tours (D1), Fabien Métais, 28 ans, avait disputé les 7 matchs de Ligue Magnus et venait de marquer son premier but en rouge et noir contre Chamonix. Il a disputé son dernier à Bordeaux mardi soir face à Briançon (2-1).

« Nous respectons sa décision même si nous la regrettons », a indiqué le coach Olivier Dimet. « Fabien commençait à vraiment trouver sa place au sein de l’effectif. Il montait en puissance de match en match. Mais dans la vie, il y a des choses plus importantes que le hockey et nous comprenons très bien son départ. »



Le club cherche un joueur pour le remplacer.











