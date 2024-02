Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Bordeaux fin de saison pour un défenseur ! Communiqué des Boxers de Boredeaux Source : Communiqué de Bordeaux / cc La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 01/02/2024 à 06:30 Tweeter

Suite à sa blessure subie à Marseille le 1er décembre dernier, le défenseur québécois #47 Charles-David Beaudoin est contraint de mettre fin à sa saison.



Après consultation avec le staff médical, le club et le joueur ont pris cette décision douloureuse pour tous et surtout pour Charles-David lui-même.



« C’est une très grande déception mais c’est la décision la plus sage qu’il y avait à prendre. Il est plus prudent pour la santé de Charles-David de mettre un terme à sa saison maintenant et de se concentrer sur son rétablissement », indique Stéphan Tartari, le manager général des Boxers de Bordeaux.



Le club accompagnera Charles-David tout au long de sa convalescence.



Suite à sa blessure subie à Marseille le 1décembre dernier, le défenseur québécois #47est contraint de mettre fin à sa saison.Après consultation avec le staff médical, le club et le joueur ont pris cette décision douloureuse pour tous et surtout pour Charles-David lui-même.« C’est une très grande déception mais c’est la décision la plus sage qu’il y avait à prendre. Il est plus prudent pour la santé de Charles-David de mettre un terme à sa saison maintenant et de se concentrer sur son rétablissement », indique Stéphan Tartari, le manager général des Boxers de Bordeaux.Le club accompagnera Charles-David tout au long de sa convalescence. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur