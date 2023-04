Hockey Mineur Hockey sur glace - Bordeaux recrute des jeunes. Les boxers recherchent un jeune gardien Source : Le club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2023 à 13:42 Tweeter



Dans le cadre de son développement sportif, les Boxers de Bordeaux cherchent à compléter leurs effectifs, et notamment en classe à horaires aménagés.

Notre CHA, collège/ lycée offre une excellente préparation scolaire et sportive pour les catégories allant de U13 à U17 et U20 Elite.

Nous cherchons notamment à recruter notre gardien U13 (né en 2012 ou 2011) pour la saison prochaine ainsi que des joueurs nés en 2010, 2009, 2008, 2006, 2005-2004.

Si vous êtes intéressés, des essais seront proposés rapidement, merci de contacter le club des Boxers de Bordeaux : communication.boxers@gmail.com











