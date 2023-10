Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Bordeaux signe un attaquant Hockey sur glace - Transfert 2023/2024 - Renfort offensif chez les Boxers de Bordeaux. Source : Communiqué de Bordeaux / cc La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 23/10/2023 à 17:40 Tweeter

Communiqué de Bordeaux



" L’attaquant québécois Mathieu Pompéi (voir sa fiche joueur) , venu du Danemark, rejoint les Boxers de Bordeaux. Natif de Laval dans la banlieue de Montréal, Mathieu Pompéi, 32 ans,1,73m pour 77 kg, jouait la saison dernière sous le maillot de Rungsted Seier Capital, club de la ville de Hørsholm engagé en Metal Ligaen, l’élite danoise.

Après 5 années de hockey universitaire au Québec, il est arrivé en Europe en 2017-2018, il a joué 4 saisons en DEL2 (deuxième niveau allemand) où il a disputé 168 matchs. Il a ainsi porté durant 3 ans les couleurs des Ravensburg Towerstars, avec lesquels il a remporté le titre en 2019, totalisant 68 points en 67 matchs dont 35 buts et 33 assistances ! Il a également joué une saison à Landshut (68 points en 52 matchs dont 29 buts et 39 assistances). Il a joué ensuite une saison en Suisse, sous les couleurs du EHC Winterthur, engagé en Swiss League (SL), deuxième niveau du hockey confédéral avant de partir vers le Danemark l’année dernière. " © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo