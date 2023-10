Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Bordeaux signe un renfort défensif Hockey sur glace - Transfert 2023/2024 - Renfort défensif chez les Boxers de Bordeaux. Source : Communiqué de Bordeaux / cc La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/10/2023 à 08:30 Tweeter

Communiqué de Bordeaux



" Le défenseur finlandais



Le natif de Tornio dans le nord-ouest de la Finlande, 1,77m. pour 92 kg, vient de fêter ses 34 ans. C’est un défenseur expérimenté, très mobile, excellent dans la première passe.

Il évoluait les deux dernières saisons à Cergy-Pontoise où il a joué 44 matchs y compris les playoffs la première saison (26 points dont 20 assistances) et 52 matchs l’année dernière (38 points dont 34 assistances).

Il a été international U18 et U19 et a joué en Suède, Autriche, Allemagne, Norvège et République Tchèque avant de prendre la direction de la France. " " Le défenseur finlandais Antti Kauppila , ancien joueur de Cergy-Pontoise, rejoint les Boxers de Bordeaux.Le natif de Tornio dans le nord-ouest de la Finlande, 1,77m. pour 92 kg, vient de fêter ses 34 ans. C’est un défenseur expérimenté, très mobile, excellent dans la première passe.Il évoluait les deux dernières saisons à Cergy-Pontoise où il a joué 44 matchs y compris les playoffs la première saison (26 points dont 20 assistances) et 52 matchs l’année dernière (38 points dont 34 assistances).Il a été international U18 et U19 et a joué en Suède, Autriche, Allemagne, Norvège et République Tchèque avant de prendre la direction de la France. " © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo