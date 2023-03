Hockey Mineur Hockey sur glace - Brest - Stage Gardien Avril 2023 Hockey sur glace - Stage Gardien - Brest Source : Annonce de Brest La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 16/03/2023 à 09:56 Tweeter Jiri Blazek et Mathieu Gaillard mettent leurs compétences et leur expérience au service de la formation spécifique des gardiens de but lors d'un stage complet du 25 au 28 avril 2023 à la patinoire de Brest. (en PJ l'affiche du stage)



inscription par le google-form : https://forms.gle/wE2JQMJGWADVGj748



400 € (8 séances de glace, 8 séances de hors glace, 3 séances de théorie, repas midi et soir, hébergement inclus)

information : association@albatrosbrest.com



