Ligue Magnus Hockey sur glace - Briançon - Le point Infirmerie Les Diables rouges comptent quatre blessés au sein de l’effectif ! Source : Communiqué de Briançon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2025 à 17:58 Tweeter





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











