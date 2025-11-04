Ligue Magnus : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - Briançon signe un attaquant international japonais Un attaquant international japonais rejoint l'effectif des Diables rouges pour le reste de la saison. Source : Communiqué de Briançon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 28/12/2025 à 11:30 Tweeter

Kohei Sato (Fiche joueur)







