Division 3 Hockey sur glace - Brive rejoint la D3 et recrute Hockey sur glace - Saison 2023-2024 - Brive rejoint la Division 3 et recrute. Source : Annonce de Brive La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 06/06/2023 à 11:30 Tweeter

Après seulement deux saisons passées en Trophée Fédéral Loisir, le Brive Hockey Club peut se féliciter de ses résultats sportifs.

Saison 2021/2022 : une qualification pour la finale et une 3ème place.

Saison 2022-2023 : un titre de Champion de France cette saison en ayant survolé le championnat avec aucune défaite. Ces résultats ont poussé le club corrézien à sauter le pas et à poursuivre son développement au niveau de l'équipe sénior. En effet, il a été décidé à l'unanimité au sein du club que l'aventure devait se poursuivre dans le championnat national D3. Le club est donc à la recherche de 3 attaquants (centres ou ailiers), ainsi que 3 défenseurs pour la saison 2023/2024.

Si vous aimez le calme et la nature, la région de Brive vous permettra d'en profiter tout en pratiquant votre sport-passion. Si vous aimez le calme et la nature, la région de Brive vous permettra d'en profiter tout en pratiquant votre sport-passion. Pour tout contact Victor Barbero (Joueur entraineur) 06.19.08.71.25 victorbarbero.v@gmail.com Adrien Sellem (Entraineur) 06.84.47.99.66 adrien.sellem@wanadoo.fr











