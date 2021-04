Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Ça bouge dans l'attaque des BDL Hockey sur glace : Saison 2021/ 2022 - Transfert magnus - Grenoble Source : Communiqué de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2021 à 10:20 Tweeter

Communiqué de Grenoble

Kearney c'est fini " Après 3 ans passés au sein des BDL, Denny Kearney ne sera plus Grenoblois la saison prochaine. Arrivé en 2018 chez les brûleurs de loups, l'attaquant américain aura décroché une Coupe Magnus en 2019. J.Dufour directeur sportif : " En fin de saison il nous a fait part de retourner jouer en Angleterre, pour des raisons personnelles. Nous le remercions pour les belles années qu'il a passé à Grenoble. On avait dans notre effectif l'un des meilleurs joueurs offensifs du championnat en 2018/2019 et 2019/2020. Nous lui souhaitons une bonne continuation. " L'ensemble du club tient à le remercier pour son investissement et son implication durant ces 3 saisons sur le banc Grenoblois. Nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. "













