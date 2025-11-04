Division 1 : Caen (Les Drakkars) Hockey sur glace - CAEN - Le programme de préparation Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des Drakkars de Caen Au programme : Meudon, Cholet, Tours et Nantes... Source : Communiqué des Drakkars La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 09/08/2025 à 11:30 Tweeter





Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image













