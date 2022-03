Hockey Mineur : Caen (Les Drakkars) Hockey sur glace - Caen - Pôle espoir Le Hockey Club de Caen, labélisé Pôle espoir, vous propose de découvrir sa structure d'hébergement, de suivi scolaire et sportif. Source : Annonce de Caen /vm La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2022 à 11:30 Tweeter

Les Drakkars qui évoluent en haut de tableau de Division 1 , proposent aux U20 d'évoluer la saison prochaine en poule B, de bénéficier de notre équipe D3 (actuellement premier de sa poule) et pour les joueurs les plus développés la possibilité de jouer en Division 2 (Licence Bleue) à Rouen ou en Division 1 à Caen. Pour les U17 Elite, notre équipe est actuellement en poule B. Nous proposons un Internat (Semaine / Week-end /Vacances) ouvert du 16 Août au 5 Juillet. Le Centre Sportif de Normandie, labélisé dans le réseaux Grand INSEP, est situé dans l'enceinte des établissements conventionnés pour notre Pôle espoir.



CONTACTS

Hockey Club de Caen : www.hockeyclubcaen.com

02.31.38.86.42 - secretariat@hockeyclubcaen.com Facebook Drakkars Académie : www.facebook.com/drakkarsacademie Virgile MARIETTE : 06.33.26.41.47

mariette.virgile@gmail.com



Marie DE CARLO : 06.95.20.96.29

decarlomarie10@gmail.com Nos établissements partenaires proposent des Filières Générale, Professionnelle et Technologique. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur