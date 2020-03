Hockey Mineur : Caen (Les Drakkars) Hockey sur glace - Caen : Tests de recrutement pôle espoirs Hockey sur Glace - Recrutement - Les Drakkars de Caen Source : Annonce de Caen La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2020 à 17:00 Tweeter

Le Hockey Club de Caen, club labellisé ,organise des tests de recrutement pour intégrer son pôle espoirs les vendredi 17 et Samedi 18 Avril 2020. Les Drakkars, toujours en liste en U15A, U17 Elite, U20 Elite, Division 3 et Division 1, bénéficient de la collaboration avec un lycée général et un lycée professionnel 6 entraîneurs diplômé d'ETAT assurent la formation sportive, et nous avons renforcé depuis 3 ans,notre staff avec un entraîneur gardien et 2 préparateurs physiques. De plus le centre d’hébergement et de ressources du Centre Sportif Normand accueille les jeunes tout au long de la saison (Semaine, week-end et vacances scolaire) En plus d'une salle de musculation, le CSN organise dans ses locaux le suivi scolaire (tutorat), médical (présence d'un médecin et d'un kinésithérapeute 2 fois par semaine sur le centre, d'un diététicien et d'un psychologue). Des formations post Bac sont également aménageables (DUT tech de CO, Ecole de management du sport...) Pour tout contact : virgile.mariette@hockeyclubcaen.com ou 06 33.26.41.47 ou

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo