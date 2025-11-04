 
Division 2
Hockey sur glace - CALENDRIER DE DIVISION 2
 
Le championnat de Division 2 reprend dans un mois, le 4 octobre prochain ! Découvrez le calendrier des équipes, réparties en deux poules, qui se disputeront le titre. La saison régulière débutera le 4 octobre et se terminera le 21 février.
 
Source : FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 04/09/2025 à 20:30
Communiqué de la  FFHG

 
