Division 2 Hockey sur glace - CALENDRIER DE DIVISION 2 Le championnat de Division 2 reprend dans un mois, le 4 octobre prochain ! Découvrez le calendrier des équipes, réparties en deux poules, qui se disputeront le titre. La saison régulière débutera le 4 octobre et se terminera le 21 février. Source : FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/09/2025 à 20:30 Tweeter Communiqué de la FFHG



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur