|Division 2
|Hockey sur glace - CALENDRIER DE DIVISION 2
|Le championnat de Division 2 reprend dans un mois, le 4 octobre prochain ! Découvrez le calendrier des équipes, réparties en deux poules, qui se disputeront le titre. La saison régulière débutera le 4 octobre et se terminera le 21 février.
|Source : FFHG
La redaction / cs
Hockey Hebdo
|le 04/09/2025 à 20:30
Communiqué de la FFHG
