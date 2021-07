Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 Hockey sur glace - Calendrier des amicaux au 27 juillet Hockey sur Glace - Calendrier des rencontres prparatoires de la saison 2021/2022 Source : Mdia Sports Loisirs / Infos clubs La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 27/07/2021 10:30 Tweeter

Si vous avez connaissance d'un match ou tournoi, ou bien d'un résultat, n'hésitez pas à nous le communiquer soit par mail : redaction@hockeyhebdo.com, ou encore Twitter ou encore Facebook TRANSFERTS MAGNUS | TRANSFERTS D1 | TRANSFERTS D2 JUILLET 2021 Date Lieu et heure Equipes Score Jeudi 22 Chamonix - 20h45 Chamonix - Mt Blanc - Jeudi 29 Chamonix - 20h45 Chamonix - Mt Blanc - - - - - - - - -

AOUT 2021 Listing des tournois

Dolomiten Cup - Neumarkt: Bienne / Augsburger Panthers / Italie / Eisbären Berlin - du 13 au 15 août

Berner Cup - Langenthal: Bern, Langnau, Bienne, Langenthal - du 17 au 20 août

Weltklasse Eishockey - Wil: Schwenningen / ZSC Lions / HC Davos / Dornbirn - du 18 au 21 août

Coupe des Bains - Yverdon-les-Bains, Les Acacias et Bienne: Lausanne / Fribourg / Genève / Ajoie / Bienne / Rouen / Krefeld / Pardubice - du 19 au 28 août

Lehner Cup - Sursee: Ambrì-Piotta / EV Zug / SCRJ Lakers / EHC Kloten - du 20 au 22 août

Bodensee Cup - Kreuzlingen: Thurgau / SCRJ Lakers / Langnau / Schwenninger Wild Wings - du 27 au 28 août

CCM Summer Cup - Cergy: Amiens / Rouen / Spisska Nova Ves / Cergy-Pontoise - du 27 au 29 août

Date Lieu et heure Equipes Score Jeudi 5 Mulhouse - 18h00 France U18 - HC Ambrì-Piotta U20 - Jeudi 5 Schwarzenbach - 20h00 Hockey Huttwil - SC Langenthal - Jeudi 5 Chamonix - 20h45 Chamonix - Mt Blanc - Vendredi 6 Biasca - 19h00 HCB Ticino Rockets - HC Ambrì-Piotta - Vendredi 6 Visp - 19h00 EHC Visp - SC Bern - Vendredi 6 Fleurier - 19h00 HC La Chaux-de-Fonds - EHC Biel-Bienne - Vendredi 6 Zug - 19h00 EV Zug - EVZ Academy - Vendredi 6 Mulhouse - 18h00 France U18 - EHC Biel-Bienne U20 - Vendredi 6 Weinfelden - 20h00 HC Thurgau - EHC Basel - Samedi 7 AROSA SOMMER CLASSIC

Arosa - 18h00 EHC Arosa - HC Davos - Samedi 7 Les Acacias - 16h00 Genève-Servette HC - HC La Chaux-de-Fonds - Samedi 7 Luzern - 17h30 HC Luzern - EHC Seewen - Samedi 7 Mulhouse - 18h00 France U18 - GCK Lions U20 - Dimanche 8 Chur - 15h45 EHC Chur - HC Davos - Mardi 10 Basel - 20h15 EHC Basel - SC Langenthal - Mardi 10 Sierre - 20h00 HC Sierre - HC La Chaux-de-Fonds - Mardi 10 Biasca - 19h30 HCB Ticino Rockets - HC Lugano - Mardi 10 Porrentruy - 19h45 HC Ajoie - Bietigheim Steelers - Mardi 10 Zug - 19h00 EV Zug - Lausanne HC - Mardi 10 Le Sentier - 19h00 Genève-Servette HC - Fribourg-Gottéron - Mercredi 11 Rapperswil-Jona SCRJ Lakers - SCL Tigers - Mercredi 11 Schwarzenbach - 20h00 Hockey Huttwil - EHC Olten - Mercredi 11 Grüsch - 20h00 HC Prättigau-Herrschaft - EHC Chur - Jeudi 12 Brig - 19h15 Lausanne HC - HC Lugano - Jeudi 12 Scuol HC Davos - ZSC Lions - Jeudi 12 Chamonix - 20h45 Chamonix - Mt Blanc - Vendredi 13 Rapperswil-Jona - 18h30 SCRJ Lakers - HC Ambrì-Piotta - Vendredi 13 Olten - 19h30 EHC Olten - HCB Ticino Rockets - Vendredi 13 Zug - 19h00 EV Zug - Adler Mannheim - Vendredi 13 Visp - 19h00 EHC Visp - HC Lugano - Vendredi 13 Les Acacias - 19h00 Genève-Servette HC - SC Bern - Vendredi 13 Fribourg - 19h30 Fribourg-Gottéron - HC Ajoie - Vendredi 13 Langenthal - 19h46 SC Langenthal - EVZ Academy - Vendredi 13 Weinfelden - 20h00 HC Thurgau - EHC Dornbirn Bulldogs - Vendredi 13 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 20h00 Augsburger Panthers - Italie - Vendredi 13 Sierre - 20h00 HC Sierre - EHC Winterthur - Samedi 14 Langnau SCL Tigers - HC Davos - Samedi 14 Chur - 18h00 EHC Chur - EHC Thun - Samedi 14 Le Sentier - 19h45 HC Vallée de Joux - HC Düdingen Bulls - Samedi 14 Porrentruy - 19h45 HC Ajoie - Brûleurs de Loups de Grenoble - Samedi 14 Fribourg - 17h30 Gottéron Young Dragons U20 - SC Lyss - Samedi 14 Schwarzenbach - 17h30 Hockey Huttwil - HCV Martigny - Samedi 14 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 20h00 EHC Biel-Bienne - Eisbären Berlin - Dimanche 15 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 15h00 Finale 3e place - Dimanche 15 DOLOMITEN CUP

Neumarkt - 20h00 Finale 1e place - Mardi 17 BERNER CUP

Langenthal - 19h30 SC Langenthal - SC Bern - Mardi 17 Porrentruy - 19h45 HC Ajoie - Adversaire à définir - Mercredi 18 WELTKLASSE EISHOCKEY

Wil - 20h00 Schwenninger Wild Wings - ZSC Lions - Mercredi 18 BERNER CUP

Langenthal - 19h30 SCL Tigers - EHC Biel-Bienne - Mercredi 18 Visp - 20h00 EHC Visp - EHC Kloten - Mercredi 18 Lyss - 20h00 SC Lyss - Hockey Huttwil - Jeudi 19 Romanshorn - 20h15 EHC Winterthur - EVZ Academy - Jeudi 19 La Chaux-de-Fonds - 19h30 HC La Chaux-de-Fonds - Dragons de Rouen - Jeudi 19 WELTKLASSE EISHOCKEY

Wil - 20h00 HC Davos - Dornbirner Bulldogs - Jeud 19 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h00 Lausanne HC - Fribourg-Gottéron - Jeudi 19 BERNER CUP

Langenthal - 19h30 Petite finale - Jeudi 19 Chamonix - 20h45 Chamonix - Martigny - Vendredi 20 Olten - 19h30 EHC Olten - HC Thurgau - Vendredi 20 Sierre - 19h30 HC Sierre - HC Ajoie - Vendredi 20 WELTKLASSE EISHOCKEY

Wil - 20h00 ZSC Lions - Dornbirner Bulldogs - Vendredi 20 BERNER CUP

Langenthal - 19h30 Grande finale - Vendredi 20 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h00 Fribourg-Gottéron - Dragons de Rouen - Vendredi 20 LEHNER CUP

Sursee - 19h30 HC Ambrì-Piotta - EV Zug - Samedi 21 LEHNER CUP

Sursee - 14h30 EHC Kloten - HC Ambrì-Piotta - Samedi 21 WELTKLASSE EISHOCKEY

Wil - 18h00 HC Davos - Schwenninger Wild Wings - Samedi 21 LEHNER CUP

Sursee - 19h45 EV Zug - SCRJ Lakers - Samedi 21 Porza - 17h00 HC Lugano - Krefeld Pinguine

Présentation d'équipe et Anniversaire 80 ans - Samedi 21 Lyss - 17h00 SC Lyss - EHC Dübendorf - Samedi 21 Zug - 18h00 EVZ Academy - HCB Ticino Rockets - Samedi 21 Martigny - 20h45 HCV Martigny - Chamonix - Dimanche 22 LEHNER CUP

Sursee - 16h00 SCRJ Lakers - EHC Kloten - Dimanche 22 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 19h00 Lausanne HC - Dragons de Rouen - Lundi 23 COUPE DES BAINS

Bienne - 20h00 EHC Biel-Bienne - Krefeld Pinguine - Lundi 23 Amiens Amiens - Cergy Mardi 24 Davos - 19h00 HC Davos - HC Lugano - Mardi 24 Visp - 19h00 EHC Visp - HC La Chaux-de-Fonds - Mardi 24 Sierre - 19h30 HC Sierre - SC Langenthal - Mardi 24 Porrentruy - 19h45 HC Ajoie - EHC Olten - Mercredi 25 COUPE DES BAINS

Les Acacias - 20h00 Genève-Servette HC - Krefeld Pinguine - Mercredi 25 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h15 EHC Biel-Bienne - HC Dynamo Pardubice - Jeudi 26 Chamonix - 20h45 Chamonix - Grenoble - Jeudi 26 Langenthal - 19h46 SC Langenthal vs. EHC Kloten - Vendredi 27 Caen - 19h00 Caen - Valenciennes - Vendredi 27 BODENSEE CUP

Kreuzlingen - 16h00 HC Thurgau - SCRJ Lakers - Vendredi 27 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 16h30 Krefeld Pinguine - HC Dynamo Pardubice - Vendredi 27 BODENSEE CUP

Kreuzlingen - 19h30 Schwenninger Wild Wings - SCL Tigers - Vendredi 27 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 20h15 HC Ajoie - EHC Biel-Bienne - Vendredi 27 Winterthur - 20h00 EHC Winterthur - EHC Dübendorf - Vendredi 27 Küsnacht - 20h00 GCK Lions - HCB Ticino Rockets - Vendredi 27 Visp - 19h00 EHC Visp - HC Sierre - Vendredi 27 Bern - 19h00 SC Bern - HC Ambrì-Piotta - Vendredi 27 CCM Summer Cup

Cergy - Samedi 28 BODENSEE CUP

Kreuzlingen - 14h00 Finale 3e/4e place - Samedi 28 BODENSEE CUP

Kreuzlingen - 17h30 Finale or - Samedi 28 COUPE DES BAINS

Les Acacias - 18h00 Genève-Servette HC - HC Dynamo Pardubice - Samedi 28 COUPE DES BAINS

Yverdon-les-Bains - 19h00 HC Ajoie - Krefeld Pinguine - Samedi 28 Prilly - 14h00 Star Foward - HC Düdingen Bulls - Samedi 28 Widnau HC Davos - SC Bern - Samedi 28 Châlons Châlons - Reims - Samedi 28 CCM Summer Cup

Cergy - Samedi 28 Châlons Châlons - © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo accueil - actualités - chroniques - interview - mentions lgales | Site ralis par Amenothes Conception