Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Annecy vs Strasbourg réporté
 
Initialement prévue le samedi 27 septembre, la rencontre entre Les chevaliers du Lac Annecy Hockey (D2) et l'Etoile Noire de Strasbourg (D1), comptant pour le 1er tour de la Coupe de France, est décalée au mardi 30 septembre à 20h00
 
Source : Communiqué FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 19/09/2025 à 13:30



