|
|Coupe de France
|
|Hockey sur glace - CDF - Annecy vs Strasbourg réporté
|
|Initialement prévue le samedi 27 septembre, la rencontre entre Les chevaliers du Lac Annecy Hockey (D2) et l'Etoile Noire de Strasbourg (D1), comptant pour le 1er tour de la Coupe de France, est décalée au mardi 30 septembre à 20h00
|
|
|Source : Communiqué FFHG
|
La redaction / cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 19/09/2025 à 13:30
|
|
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|