Communiqué de la HHFG

Coupe de France

Nouvelle date pour la Finale @ Paris !

21 janvier 2024 Pour des raisons de disponibilités de l'Accor Arena, la finale de la Coupe de France est une nouvelle fois re-programmée.

Elle se tiendra finalement le...

21 janvier 2024, avec des animations dès 13h et une mise au jeu à 15h.

Pour la 16ème fois de son histoire, cette finale de la Coupe de France de Hockey sur Glace se déroulera donc dans l'écrin prestigieux de l'Accor Arena à Paris.

Un choc de titans s'annonce entre les deux meilleures équipes françaises dans l'arène parisienne. Quelle équipe succèdera aux Brûleurs de Loups de Grenoble, vainqueur de la précédente édition ?



Ce rendez-vous incontournable du Hockey sur Glace hexagonal et véritable succès populaire, offrira à nouveau en 2024 un spectacle incroyable sur la glace mais aussi dans les tribunes.

Émotions garanties !



Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de sensations et les inconditionnels du sport collectif le plus rapide du monde !

L'ouverture de la billetterie est prévue pour ce jeudi 12 octobre à 15h. Rendez-vous sur HockeyFrance.com rubrique Billetterie !

