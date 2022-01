Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Coupe de France Hockey sur glace - CDF : La Finale se jouera à Cergy Compte tenu de la situation sanitaire et des restrictions en vigueur, le Bureau Directeur de la Fédération Française de Hockey sur Glace a décidé de déplacer la Finale de la Coupe de France à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise, en la maintenant à la même date, le 30 janvier 2022, à l’horaire de 15h15. Source : Communiqué FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 12/01/2022 à 15:45 Tweeter Communiqué de la FFHG



Au vu des restrictions imposées par le gouvernement, et notamment de la jauge de 2000 spectateurs dans les établissements recevant du public en intérieur, il a été décidé de délocaliser la finale de la compétition dès aujourd'hui à l'Aren'Ice, dans des conditions d'organisation qui permettent de planifier au mieux des circonstances le déroulement de cet événement.



Pour Pierre-Yves Gerbeau, président provisoire de la fédération, « au regard du calendrier déjà très chargé en reports dans l'ensemble des compétitions et en Synerglace Ligue Magnus, il n'apparait pas raisonnable de reporter l'événement. Nous avons dû décider d'une solution qui permet un accueil et des conditions d'organisation optimaux ».



Le tournoi des Petites Crosses (Festival U9), initialement prévu pendant le weekend de l'événement, ne peut être maintenu en tout état de cause, compte tenu de la situation sanitaire générale.



Billetterie



En ce qui concerne la billetterie, les détenteurs de tickets pour l'Accor Arena se verront remboursés selon les procédures des revendeurs. L’ensemble des détails concernant ces remboursements est disponible ICI dans l’article dédié sur le site internet de la FFHG.

La nouvelle billetterie est d’ores et déjà disponible sur le site de la FFHG à la rubrique Billetterie ou en cliquant ici



Diffusions TV



Dans la continuité du partenariat avec la chaîne du mouvement sportif, la finale de la Coupe de France sera diffusée sur Sport en France en direct et en accès gratuit, ainsi que sur le site internet de la chaîne.

Dans la continuité du partenariat avec la chaîne du mouvement sportif, la finale de la Coupe de France sera diffusée sur Sport en France en direct et en accès gratuit, ainsi que sur le site internet de la chaîne.

Il a également été conclu avec France Télévisions un accord pour la retransmission en direct programmée sur les décrochages régionaux de France TV Pays de Loire et Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, la finale est également disponible sur le web sur la plateforme Fanseat.com.

