Coupe de France Hockey sur glace - CDF - Le Luxembourg ira à St Pierre et Miquelon Dans le cadre de la Coupe de France, le Tornado du Luxembourg se déplacera à Saint Pierre et Miquelon le 4 octobre 2025. (L’ensemble des frais sera assuré par le club local et la FFHG.) Source : Tornado de Luxembourg La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2025 à 13:30 Tweeter



