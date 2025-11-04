Accueil
Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Le Luxembourg ira à St Pierre et Miquelon
Dans le cadre de la Coupe de France, le Tornado du Luxembourg se déplacera à Saint Pierre et Miquelon le 4 octobre 2025. (L’ensemble des frais sera assuré par le club local et la FFHG.)
Source : Tornado de Luxembourg
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 05/09/2025 à 13:30
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
