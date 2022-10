Coupe de France Hockey sur glace - CDF : Résultat et programme 16ème de finale Programme des rencontres des 16, 18 et 19 octobre des 16ème de finale de la Coupe de France de Hockey sur Glace. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs / sl Posté par Hockey Hebdo le 16/10/2022 à 21:32 Tweeter

16ème de la Coupe de France

Dimanche 16, Mardi 18 et Mercredi 19 octobre 2022

Dimanche 16 octobre 2022 1/16 20:00 Nice Briançon 4 - 2 (2-0 2-0 0-2) Mardi 18 octobre 2022 1/16 20:00 Reims Wasquehal Lille 0 - 0 1/16 19:00 Amnéville Amiens 0 - 0 1/16 20:00 Paris (FV) Rouen 0 - 0 1/16 20:00 Meudon Dunkerque 0 - 0 1/16 20:00 Tours Angers 0 - 0 1/16 19:45 Montpellier Bordeaux 0 - 0 1/16 20:15 Epinal Morzine-Avoriaz 0 - 0 1/16 20:30 Strasbourg Mulhouse 0 - 0 1/16 20:05 Chamonix Grenoble 0 - 0 Mercredi 19 octobre 2022 1/16 20:00 Neuilly/Marne Cergy-Pontoise 0 - 0 1/16 20:00 Nantes Cholet 0 - 0 1/16 19:45 Toulouse-Blagnac Anglet 0 - 0 1/16 20:30 Annecy Marseille 0 - 0 1/16 20:30 Valence Chambéry 0 - 0 1/16 19:30 Mont-Blanc Gap 0 - 0

Programme de la Coupe de France 2021/2022 1er tour : Samedi 1er octobre 2022

16èmes de finale : Mardi 18 et Mercredi 19 octobre 2022

8èmes de finale : Mardi 1er et Mercredi 2 novembre 2022

Quarts de finale : Mardi 29 novembre et Mercredi 30 novembre 2022

Demi-finales : Mardi 4 janvier 2023

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











