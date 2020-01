Coupe de France Hockey sur glace - CDF : Résultats des 1/2 finale et sondage Résultats des 1/2 finale de la Coupe de France de Hockey sur Glace. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 16/01/2020 à 08:03 Tweeter

Mercredi 15 janvier 2020

1/2 20:00 Nice Amiens 0 - 4 (0-0 0-1 0-3) 1/2 20:00 Rouen Mulhouse 2 - 1 (1-0 1-1 0-0)

Coupe de France 2019 / 2020



- 1er tour : 5 octobre 2019

- 1/16ème de finale : 22 et 23 octobre 2019

- 1/8ème de finale : 26 et 27 novembre 2019

- 1/4 de finale : 17 et 18 décembre 2019

- 1/2 finale : 14 et 15 janvier 2020

- Finale : Dimanche 16 février 2020 à l'AccorHotels Arena

SONDAGE Quelle affiche pour la finale de la Coupe de France ? Nice - Rouen Nice - Mulhouse Amiens - Rouen Amiens - Mulhouse Sans opinion © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news canada a écrit le 15/01/2020 à 15:59 deux belles demi finale ce soir et meme si sur le papier amiens et rouen sont de potentiels finaliste pour le 16 fevrier a bercy on aurait bien tord de sous estimer cette equipe des scorpions qui va etre plus qu'un obstacle pour rouen a contourner cela va se jouer sur des details qui auront son importance je mets une piece sur mulhouse ce soir

pour nice cette equipe aura l'avantage de la glace mais amiens est fort cette annee un match equilibre ou chaque equipe va vendre cherement sa peau une place en finale est en jeu











