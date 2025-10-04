Accueil
Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Résultats & programme des 8èmes de Finale - 25 et 26 nov. 2025
Résultats & programme des 8èmes de finale de la Coupe de France !
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 25/11/2025 à 22:05
COUPE DE FRANCE - PROGRAMME
8ème de FINALE
Mardi 25, Mercredi 26 novembre
1/8
Mardi 25/11/2025 - 20h00
Strasbourg
Marseille
0 - 4
(0-2 0-2 0-0)
1/8
Mardi 25/11/2025 - 20h00
Reims
Bordeaux
2 - 13
(0-3 1-6 1-4)
1/8
Mardi 25/11/2025 - 20h15
Epinal
Grenoble
0 - 3
(0-0 0-1 0-2)
1/8
Mardi 25/11/2025 - 20h30
Caen
Amiens
2 - 1
Prl
(1-0 0-0 0-1 1-0)
1/8
Mardi 25/11/2025 - 20h30
Anglet
Rouen
2 - 8
(0-2 2-3 0-3)
1/8
Mardi 25/11/2025 - 20h30
Lyon
Briançon
5 - 3
(0-2 3-0 2-1)
1/8
Mercredi 26/11/2025 - 19h00
Valenciennes
Angers
0 - 0
1/8
Mercredi 26/11/2025 - 20h00
Gap
Chamonix
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
Programme de la Coupe de France 2024/2025
1er tour :
27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes :
21-22 et 25 octobre 2025
8èmes :
25-26 novembre 2025
Quarts :
16-17 décembre 2025
Finale :
Dimanche 1er février 2026
NOS LIENS
COUPE DE FRANCE Toute l'information
(Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
