Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Résultats & programme du 1er tour !
 
Résultats & programme des rencontres du samedi 27 septembre 2025 comptant pour le premier tour de la Coupe de France 2025-2026 de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 27/09/2025 à 22:39
 

 


COUPE DE FRANCE - PROGRAMME DU PREMIER TOUR 
Samedi 27 septembre 2025
 
 

 
POULE NORD
1er tour samedi 27/09/2025 - 18h40 Paris (FV) Valenciennes 0 - 10 (0-3 0-3 0-4)
1er tour samedi 27/09/2025 - 19h30 Orléans Reims 3 - 7 (2-1 1-5 0-1)
1er tour samedi 27/09/2025 - 18h30 Champigny-sur-Marne Meudon 0 - 8 (0-2 0-4 0-2)
1er tour samedi 27/09/2025 - 18h30 Châlons-en-Champagne Evry / Viry (EVH 91) 7 - 8 (1-4 5-2 1-2)
1er tour samedi 27/09/2025 - 20h30 Courbevoie Neuilly/Marne 0 - 9 (0-3 0-4 0-2)
1er tour samedi 27/09/2025 - 20h30 Compiègne Dunkerque 1 - 11 (1-5 0-3 0-3
POULE EST
1er tour samedi 27/09/2025 - 18h00 Metz Dijon 2 - 14 (0-2 1-8 1-4)
1er tour samedi 27/09/2025 - 18h20 Mulhouse Epinal 1 - 5 (0-1 0-2 1-2)
POULE SUD EST
1er tour samedi 27/09/2025 - 20h00 Nimes Roanne 1 - 13 (1-5 0-4 0-4)
1er tour samedi 27/09/2025 - 20h00 Morzine-Avoriaz Courchevel-Méribel-Pralognan 3 - 2 (1-0 1-1 1-1)
1er tour samedi 27/09/2025 - 19h00 Montpellier Mont-Blanc 1 - 2 (0-1 0-1 1-0)
1er tour samedi 27/09/2025 - 20h30 Valence Villard-de-Lans 3 - 9 (1-3 1-3 1-3)
1er tour samedi 27/09/2025 - 19h30 Lyon Chambéry 6 - 4 (3-0 0-1 3-3)
POULE SUD OUEST
1er tour samedi 27/09/2025 - 19h15 Poitiers Clermont-Ferrand 3 - 6 (1-3 1-1 1-2)
1er tour samedi 27/09/2025 - 19h30 Brive Toulouse-Blagnac 3 - 12 (2-4 1-5 0-3)
POULE OUEST
1er tour samedi 27/09/2025 - 20h15 Tours Nantes 4 - 0 (0-0 2-0 1-0)
1er tour samedi 27/09/2025 - 18h30 La Roche-sur-Yon Brest 2 - 3 Prl (0-0 2-1 0-1 0-1)
1er tour samedi 27/09/2025 - 20h00 Cholet Caen 3 - 4 Tab (0-0 0-2 3-1 0-1)
POULE EST
1er tour mardi 30/09/2025 - 20h00 Annecy Strasbourg 0 - 0
 
1er tour samedi 04/10/2025 Saint-Pierre-et-Miquelon Luxembourg 0 - 0 


NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
 

Programme de la Coupe de France 2024/2025

1er tour : 27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes : 21-22 octobre 2025
8èmes : 25-26 novembre 2025
Quarts : 16-17 décembre 2025
Finale : Dimanche 1er février 2026


 

COUPE DE FRANCE Toute l'information (Articles, News, Interviews, Photos... ARCHIVES...)


Photo hockey CDF - Résultats & programme du 1er tour ! - Coupe de France
 
 
