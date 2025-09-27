Accueil
Coupe de France
Hockey sur glace - CDF - Résultats & programme du 1er tour !
Résultats & programme des rencontres du samedi 27 septembre 2025 comptant pour le premier tour de la Coupe de France 2025-2026 de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 27/09/2025 à 22:39
COUPE DE FRANCE - PROGRAMME DU PREMIER TOUR
Samedi 27 septembre 2025
POULE NORD
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 18h40
Paris (FV)
Valenciennes
0 - 10
(0-3 0-3 0-4)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 19h30
Orléans
Reims
3 - 7
(2-1 1-5 0-1)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 18h30
Champigny-sur-Marne
Meudon
0 - 8
(0-2 0-4 0-2)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 18h30
Châlons-en-Champagne
Evry / Viry (EVH 91)
7 - 8
(1-4 5-2 1-2)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 20h30
Courbevoie
Neuilly/Marne
0 - 9
(0-3 0-4 0-2)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 20h30
Compiègne
Dunkerque
1 - 11
(1-5 0-3 0-3
POULE EST
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 18h00
Metz
Dijon
2 - 14
(0-2 1-8 1-4)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 18h20
Mulhouse
Epinal
1 - 5
(0-1 0-2 1-2)
POULE SUD EST
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 20h00
Nimes
Roanne
1 - 13
(1-5 0-4 0-4)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 20h00
Morzine-Avoriaz
Courchevel-Méribel-Pralognan
3 - 2
(1-0 1-1 1-1)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 19h00
Montpellier
Mont-Blanc
1 - 2
(0-1 0-1 1-0)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 20h30
Valence
Villard-de-Lans
3 - 9
(1-3 1-3 1-3)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 19h30
Lyon
Chambéry
6 - 4
(3-0 0-1 3-3)
POULE SUD OUEST
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 19h15
Poitiers
Clermont-Ferrand
3 - 6
(1-3 1-1 1-2)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 19h30
Brive
Toulouse-Blagnac
3 - 12
(2-4 1-5 0-3)
POULE OUEST
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 20h15
Tours
Nantes
4 - 0
(0-0 2-0 1-0)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 18h30
La Roche-sur-Yon
Brest
2 - 3 Prl
(0-0 2-1 0-1 0-1)
1
er
tour
samedi 27/09/2025 - 20h00
Cholet
Caen
3 - 4 Tab
(0-0 0-2 3-1 0-1)
POULE EST
1
er
tour
mardi 30/09/2025 - 20h00
Annecy
Strasbourg
0 - 0
1
er
tour
samedi 04/10/2025
Saint-Pierre-et-Miquelon
Luxembourg
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
Programme de la Coupe de France 2024/2025
1er tour :
27, 30 septembre et 4 octobre 2025
16èmes :
21-22 octobre 2025
8èmes :
25-26 novembre 2025
Quarts :
16-17 décembre 2025
Finale :
Dimanche 1er février 2026
