Coupe de France Hockey sur glace - CDF : Tirage au sort 1er tour Rsultats du tirage au sort du premier tour de la Coupe de France de Hockey sur Glace. Source : Mdia Sports Loisirs / FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 09/09/2020 11:03 Tweeter

Samedi 3 octobre 2020 Limoges (D3) - Brest (D1)

Caen (D1) - Cholet (D1)

Poitiers (D2) - Nantes (D1)

La Roche-sur-Yon (D3) - Tours (D1)

ACBB (D3) - Évry-Viry (D2)

Courbevoie (D2) - Neuilly-sur-Marne (D1)

Dammarie-lès-Lys (D3) - Meudon (D2)

Asnières (D3) - Français Volants (D2)

Reims (D2) - Valenciennes (D2)

Wasquehal (D2) - Dunkerque (D1)

Strasbourg (D1) - Épinal (D1)

Metz (D3) - Colmar (D2)

Dijon (D3) - Amnéville (D2)

Avignon (D3) - Valence (D2)

Roanne (D2) - Villard-de-Lans (D2)

Annecy (D2) - Chambéry (D1)

Mont-Blanc (D1) - Clermont-Ferrand (D1)

Morzine-Avoriaz (D2) - HCMP (D2)

Nîmes (D3) - Marseille (D1)

Toulouse-Blagnac (D2) - Montpellier (D1)

Rappel des règles de ce tirage : Les 12 clubs de SLM en étaient exemptés et feront leur entrée en lice lors des 16èmes de finale.

Afin de limiter les déplacements, le tirage au sort s'est effectué au sein de 6 zones géographiques.

Le tirage au sort a été inversé si le club tiré en premier évoluait en championnat une division ou plus au-dessus de son adversaire. TOUTE L'INFORMATION Dates à retenir

Coupe de France 2020 / 2021 1er tour : Samedi 3 octobre 2020

: Samedi 3 octobre 2020 1 6èmes de finale : Mardi 20 et Mercredi 21 octobre 2020

: Mardi 20 et Mercredi 21 octobre 2020 8èmes de finale : Mardi 10 et Mercredi 11 novembre 2020

: Mardi 10 et Mercredi 11 novembre 2020 Quarts de finale : Mardi 8 et Mercredi 9 décembre 2020

: Mardi 8 et Mercredi 9 décembre 2020 Demi-finales : Mardi 5 et Mercredi 6 janvier 2021

: Mardi 5 et Mercredi 6 janvier 2021 Finale : Dimanche 31 janvier 2021 © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo